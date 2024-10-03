وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسل المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولوزير الدفاع والقوات المسلحة وجميع ضباط وجنود الجيش المصري، بمناسبة عيد القوات المسلحة والذكري الـ51 بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدا أن حرب أكتوبر غيرت مجري التاريخ وموازين القوي ورسمت صورة مضيئة لتلاحم الشعب وقدرة وقوة وعزيمة القوات المسلحة .

وأضاف وكيل الشيوخ في برقيته، أنه في ظل هذه التحديات التي تواجه الوطن وما يعصف بالمنطقة من توترات ، ما أحوجنا اليوم إلي عبور جديد الي آفاق المستقبل والاستقرار، ومما لاشك فيه بأنه وضح للجميع صدق رؤية وتوجهات الرئيس السيسي في دعم القوات المسلحة ، علي كافة المستويات، القتاليه واللوجستية، حتي باتت ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وتابع أبو شقة، أنه ستظل 6 اكتوبر عيدا للعزة والكرامة ورد الاعتبار ومحفورا في قلوب المصريين وذمة التاريخ بحروف من نور.

واختتم ابوشقة برقيته بتوجيه تحية وتقدير وإكبار للقوات المسلحة ولكل قائد وجندي مدافعاً مرابطاً بعيون ساهرة يقظة، على حماية لأمن الوطن وتحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، منهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا.