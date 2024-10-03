تحصين الكلاب ضد السعار في دمياط الجديدة

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه فى ضوء العمل على التخلص من "مرض السعار" لإعلان مصر خالية منه عام 2030، طبقا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتوصيات مؤتمر التغير المناخي، ومنظمات الصحة الحيوانية العالمية مثل "الفاو"، قامت لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حماية الحيوان،ومنسقى المجتمع المدني، وتحت إشراف إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بدمياط ، بتنفيذ حملة لتحصين الكلاب الضالة بشوارع مدينة دمياط الجديدة، من خلال إتباع الأسلوب العلمي الرحيم، للسيطرة على أعداد كلاب الشوارع فى جميع أحياء المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم خلال هذه الحملة، تحصين عدد 18 كلب من كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، يعانى منها جميع المواطنين بكل مستوياتهم الإقتصادية ،سواء فى المدن الجديدة أو المناطق الراقية والشعبية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن العمل يتم بشكل متوازى، حيث يتم التعامل مع شكاوي سكان المدينة، وفى الوقت نفسه يتم إجراء مسح شامل لكل حى من أحياء المدينة على حدة، بالتنسيق والتعاون فى هذا الشأن، بين الإدارات المعنية بالجهاز ومديرية الطب البيطري بدمياط ومسئولي جمعيات الرفق بالحيوان ومنسقى المجتمع المدني.

وأكد استمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة باتباع الأسلوب العلمى الرحيم، لتقليل شراسة الكلاب الضالة، التى يتم تحصينها ضد مرض السعار، وهو من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان عن طريق عضة الكلب.

وفى سياق متصل، شدد مسئولي إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بدمياط، على ضرورة توجه المصاب بالعقر ، إلى أقرب مستشفى والحصول على عدد ( 5 )جرعات طبقا لجدول محدد، وكارت متابعة من المستشفى، وإذا كان مكان العقر قريبا من الرأس والرقبة والوجه، يحصل على العلاج بعقار "أميونو جلوبيولين"، وقبل كل ذلك يجب غسل الجرح بالماء والصابون لتقليل الخطورة.