حبس عامل سرق معادن وحُلي من ورشة بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس متهم بسرقة معادن وحُلى من داخل ورشة" محل عمله" بأسلوب المغافلة، و٤ أشخاص آخرين اشتروا المسروقات بعد علمهم بسرقتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطه الإجرامي.

البداية عندما تم ضبط عامل بورشة تشكيل معادن، كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بسرقة (٢ طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام "كسر نحاس"- 5 كيلو جرام "عملات قديمة") من داخل الورشة محل عمله، واعترف بارتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية"4 أشخاص، تم ضبطهم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.