مياه البحيرة تنفذ محاكاة لنفق شبرا بدمنهور استعدادًا لموسم الأمطار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، محاكاة لنفق شبرا بدمنهور بعد تطويره استعدادًا لفصل الشتاء وهطول الأمطار، بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

حيث تم تنفيذ المحاكاة فجر، اليوم الخميس، 3 أكتوبر 2024، حيث شملت ضخ كميات كبيرة من المياه على شبكات الصرف وصفايات الأمطار بالمنطقة، بعد الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير وإنشاء صفايات جديدة وتغيير التالفة منها، وذلك بجهود العاملين بشبكات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وخلال المحاكاة تم التأكد من انتظام تصريف المياه في المنطقة وعدم وجود أي عوائق تؤثر على خطط إدارة الأزمات في التعامل مع الأمطار الغزيرة، خاصة في المناطق التي تشهد تراكمات مائية.

وأثناء جولته في كافة فروع الشركة للاطمئنان على سير العمل، أكد المهندس محمد سعيد نشأت، أن الأعمال ستنتهي قبل موسم الشتاء بهدف منع تراكمات المياه، مع توجيهاته بتكثيف العمل وزيادة عدد صفايات الأمطار في المنطقة.

كما شدد على ضرورة استنفار جميع فروع الشركة والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي أزمات طارئة، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتقليل الآثار السلبية المحتملة، موجهًا قطاع الصرف الصحي للتنسيق مع الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، والعمل متواصل على مدار الساعة لضمان جاهزية البنية التحتية لموسم الأمطار.