نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة "بداية جديدة" بقرية الحراجية

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص .

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3897 مواطنا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 90 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 365 شاب وفتاة.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منه 140 مواطن، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر استعراض الخدمات المالية وغير المالية واستفاد منه 240 مواطن .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 37 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 35 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 400 مواطن ، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 8600 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 67 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 119 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 235 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 260 مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 257 مواطن، فيما قامت هيئة محو الأمية و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 200 مواطن، ونظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 60 طالب .