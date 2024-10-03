محافظ القليوبية: تقديم الدعم لضبط منظومة البناء وتسهيل إجراءات ملف التصالح

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن المحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والشئون الهندسية والشبكات الأرضية.

وناقش المحافظ مستجدات وسير العمل في الملف، حيث جرى استعراض تقارير موقف تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفحصها من خلال اللجان المختصة في كل مركز «على حدة» والمعاينات التي جرى تسجيلها على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات للتصالح.

ووجه المحافظ باستمرار التيسيرات لتسريع العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح، مؤكداً على أهمية هذا الملف في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين.

كما وجه المحافظ بتكريم المدن التي حققت أعلى معدلات إنجاز في ملفات التصالح، وحث باقي المدن على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مماثلة.

من جانبه، أكد المسؤولون على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم كما اكد المحافظ أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان تنفيذه بنجاح كما شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.