تضاعف الإنتاجية وتوفر المياه.. طلاب بهندسة المنصورة يبتكرون صوبة زراعية صديقة للبيئة

مبتكرون كبار بالرغم من حداثة اغعمارهم، واكبوا التطور التكنولوجي العالمي، وهم فريق منصورة روبوتكس، بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الذي فاز الفريق بالمركز الثاني في التصفيات المحلية لأكبر مسابقة عالمية تركز على المشروعات الخضراء والمستدامة.

هذا الإنجاز خطوة كبيرة للفريق، حيث أهلهم لتمثيل مصر في التصفيات الإقليمية التي تشمل قارتي أفريقيا وآسيا، تحت عنوان “ CLIMATE LAUNCH PAD". او" كليمات لانش باد" ؛ وسيشارك فيها فريق جامعة المنصورة "منصورة روبوتوكس"مدعومة من الإتحاد الاوروبي.

“البوابة” التقت" يحيي العجمي" قائد الفريق لتلقي الضوء علي المشروع، وأوضح أن أعضاء الفريق هم محمد خالد انيس ، محمود ابراهيم عبد العزيز، عبد الرحمن احمد شفيق، يحيى ، حسن عبد الهادي، وأشار إلى أن مشروعهم المبتكر “فيترتكس”، الذي يتمثل في صوبة زراعية رأسية ذكية، تم تصميم هذه الصوبة بهدف تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف المهندس الدكتور محمود سعفان.

ويتابع أن الفريق ركز على تصدير منتجاتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، وما يميز هذا المشروع هو استخدام تقنيات متطورة لتقلل من استهلاك المواد الكيميائية الضارة، مما يعزز من جودة الإنتاج الزراعي ويجعله أكثر توافقًا مع المعايير البيئية الدولية الصارمة، وخاصة التي يتطلبها السوق الأوروبي.

ويرو ي" العجمي" أن هذه الصوبة تساهم أيضل في تحقيق التوازن بين الإنتاجية والجودة، وهو ما يعد هدف أساسي للدول التي تعتمد على تصدير منتجاتها الزراعي، وبفضل هذا المشروع الرائد، تمكن الفريق من الفوز بالمركز الثاني ، وتعد المسابقة واحدة من أبرز الفعاليات الدولية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، و تعقد سنويا في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتهدف هذه المسابقة إلى دعم الأفكار والابتكارات المتميزة التي تساهم في حل مشاكل التغير المناخي والاحتباس الحراري، من خلال تحويل هذه الابتكارات إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

ويضيف "العجمي" أن تلك تعد فرصة كبيرة للفائزين لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية تساهم في مكافحة التغير المناخي، وتنافس حوالي 30 فريقًا على هذه الجوائز، ونجحت 8 فرق في الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المحلية، ومشروع فيتىرنكس واحدا من هذه الفرق، حيث نال استحسان لجنة التحكيم بفضل الابتكار البيئي والتكنولوجي الذي قدمه.

بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على السوق الزراعي المحلي والدولي، فصمم الفريق نموذج أولي للصوبة الذكية، واستطاعوا تطبيق هذه الأفكار المتقدمة على أرض الواقع، والمشروع يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ومنها القضاء على الجوع، ويتحقق من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها بفضل الابتكارات التكنولوجية المستخدمة.

توفير المياه

المشروع يساهم في توفير المياه النظيفة، من خلال تقليل استخدام المياه الملوثة والاعتماد على تقنيات ري أكثر كفاءة واستدامة، إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في تحقيق الهدف السابع، الذي يركز على توفير طاقة نظيفة، وذلك من خلال استخدام مصادر طاقة متجددة وتقنيات إدارة مستدامة للصوبة الزراعية.

جدير بالذكر أن تلك المسابقة العالمية تقام سنويا على مستوى أكثر من 50 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، حيث تهدف المسابقة لدعم الابتكارات المميزة التي تساهم في القضاء على مشاكل التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتحويلها إلى شركات ناشئة فعالة في الأسواق المحلية والدولية.

يأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية بيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور شريف مسعود البدوى عميد كلية الهندسة و إشراف الدكتور محمود سعفان نائب رئيس شركة إنطلاق .