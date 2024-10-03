خبير: ضرب إسرائيل لمصافي نفط إيران قد يتسبب في اندلاع حرب إقليمية

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، إنّ إيران تريد اللعب على أمرين متزامنين، إذ إنها تسعى للردع التخيلي من خلال الدبلوماسية وإرسال رسائل إلى أمريكا عن طريق أطراف ثالثة، بهدف حث أمريكا على منع إسرائيل من تنفيذ أي ضربة ضد إيران.

وأوضح «أبو النور»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصحافة تردد أنّ إسرائيل تنوي ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو ضرب مصافي النفط، ما يعد أمرا مخيبًا للآمال بالنسبة لإيران وسوف يكبدها خسائر هائلة وينذر بحرب إقليمية.

وأضاف، أنّ الداخل الإيراني يستعد بكثافة عسكريًا ودبلوماسيًا الآن من أجل مجابهة الضربة الإسرائيلية الحتمية من وجهة نظر إيران، مشيرًا إلى أنّ روسيا تعد الضامن الدولي الوحيد والكبير بالنسبة لإيران في هذا الظرف الراهن، وبالتالي رد إيران على إسرائيل بالصواريخ لم تكن لتفعله إلا بالحصول على ضوء أخضر من ضامن دولي كبير.

وتابع: «كانت رسائل إيران لأمريكا مفادها عدم التدخل هذه المرة وأن تترك الصراع بين إيران وإسرائيل فقط كصراع إقليمي حتى لا ينفجر ويتحول إلى صراع دولي يكون نواة لحرب عالمية ثالثة».