بيراميدز يتجه إلى تركيا لخوض معكسر إعدادي استعدادًا للسوبر المصري

يخوض نادي بيراميدز، معسكرًا إعداديًا خارجيًا، بداية من غد الجمعة، في تركيا استعدادًا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري في أبو ظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك في إطار حرص إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، على تجهيز الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة.

وتغادر بعثة بيراميدز صباح الجمعة، متوجهة إلى معسكر الإعداد في مدينة بوردور التركية، قبل العودة إلى القاهرة للدخول في مرحلة التحضير النهائية للسوبر المصري.

ويخوض الفريق تدريباته في معسكر تركيا وفق برنامج إعداد وخطة وضعها المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، تتضمن تدريبات يومية على فترتين ورفع معدلات اللياقة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا بعد عبور الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم بيراميدز معسكر الإعداد بخوض مباراة ودية تجمعه بنادي كونيا سبورت التركي بملعب نادي كونيا، قبل العودة إلى القاهرة وختام المعسكر.