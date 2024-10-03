قيده وأضرم النيران بجسده.. وفاة ضحية شقيقه في منشأة القناطر متأثرًا بإصابته

لفظ مبلط سيراميك أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متاثرًا باصابته بحروق بنسبة 80 %، عقب قيام شقيقه باضرام النيران بجسده لمنعه من شراء المواد المخدرة وتعاطيها بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

عامل يضرم النيران بجسد شقيقه

وتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80 % وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقييده بالحبال واضرام النيران بجسده لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة، وعقب ذلك تلقي المركز إشارة من المستشفي تفيد بوفاة المصاب متاثرًا باصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.