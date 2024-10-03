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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هانيا الحمامى أول المتأهلين لنصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

هانيا الحمامى
هانيا الحمامى
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تأهلت المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، إلى دور نصف نهائى بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على البلجيكية تينى جيليس المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-6 / 12-10 / 11-5.
وتستضيف قطر البطولة فى الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجارى، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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