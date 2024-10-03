تأهلت المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، إلى دور نصف نهائى بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على البلجيكية تينى جيليس المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-6 / 12-10 / 11-5.
وتستضيف قطر البطولة فى الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجارى، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
البوابة سبورت
هانيا الحمامى أول المتأهلين لنصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للإسكواش
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تأهلت المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، إلى دور نصف نهائى بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على البلجيكية تينى جيليس المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى.
تأهلت المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، إلى دور نصف نهائى بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على البلجيكية تينى جيليس المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3-0 فى الدور ربع نهائى.