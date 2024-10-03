افتتاح لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الخميس، لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 212 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الخلوة الجديدة والقرى المجاورة لها والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب أحمد فؤاد اباظه والنائب ثروت سويلم عضوا مجلس النواب ونائب المستشار العسكري للمحافظة والمهندس جمال صديق رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس عبد الغني ميدان مدير عام التشغيل والمهندس سامي توفيق مدير عام السلامة والصحة المهنية والمهندس شادي عمير مدير عام الصيانة بقطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس مصطفي عادل مدير إدارة كهرباء أبو حماد وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد.

أزاح المحافظ ومرافقوه الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بإفتتاح وتشغيل لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم وإطلاق التيار الكهربائي وبدء أعمال التشغيل.

وقال محافظ الشرقية "لدينا قيادة رشيدة وحكومة تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وماضيين في إفتتاح مشروعات خدمية جديدة رغم الصعوبات والتحديات لإرضاء المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

قدم المهندس جمال صديق رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات لوحة توزيع الكهرباء وتمت الإشارة إلى أن لوحة التوزيع تعمل بجهد 11 ك .ف وتأخذ من محطة محولات الجعفرية ومكونة من 17 خلية و 4 مغذيات دخول و 10 مغذيات خروج للتيار بسعة قواطع 1250 أمبير.

وأضاف رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية، أن الهدف من إنشاء لوحة توزيع الكهرباء هو تخفيف الأحمال عن لوحة مركز أبو حماد وتقسيم المغذيات إلى الأحمال المرتفعة ( مغذي الخيس – مغذي السناجرة – مغذي عمريط) بجانب تقديم الخدمة في تمركز الأحمال بالوحدة المحلية بالصوة وإستقرار التغذية ومجابهة زيادة الأحمال بمركز أبو حماد والوحدة المحلية بالصوة.

أكد محافظ الشرقية، أن المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من انقطاع التيار الكهربي.