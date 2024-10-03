بطريرك الروم الأرثوذكس يزور المدارس اليونانية بالقاهرة

زار البطريرك ثيودوروس بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يوم أمس المدارس اليونانية بالقاهرة، وذلك برفقة المطران نيقوديموس مطران النائب البطريركي بالقاهرة، بدأت الزيارة باستقبال حار في ساحة المدارس، حيث تجمع ممثلو الجالية اليونانية وجمعية الآباء والمعلمون لاستقباله.

كانت المحطة الأولى في الزيارة كنيسة دخول والدة الإله الأقدس إلى الهيكل، حيث أشعل البطريرك شمعة وصلى، بعد ذلك زار مدرسة أمبيتيوس، حيث استقبله مديرا المدرسة فاسيليس لاجيوس وفاسيليس باكوروس بحفاوة. واستقبله الطلاب والمعلمون بحماس، كما قدم طلاب من المدرسة الثانوية والليسيوم رقصة تقليدية نالت تصفيق الحضور والبطريرك.

خلال الفعالية، أعرب مديرو المدارس ومنسق التعليم السيد جورج كوكوريليس عن امتنانهم لزيارة البطريرك، مسلطين الضوء على أهمية حضوره للطلاب والمعلمين.

وكانت لحظة عاطفية بشكل خاص عندما قدم الطلاب هدايا تذكارية للبطريرك، الذي شكر الجميع بحرارة على ترحيبهم الصادق وتفانيهم في تعليم أطفال المجتمع اليوناني.

وتحدث البطريرك ثيودوروس بمحبة عن أطفال أفريقيا، معترفًا بالتحديات التي يواجهونها والدعم المقدم لهم من خلال البعثة. وأكد على الحاجة إلى الصلاة والمساعدة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة، تظل ابتسامات الأطفال مشرقة.

واختتمت الفعالية بتناول الفطائر التقليدية، والتي أشاد بها البطريرك، وشبهها بطبخ والدته وانتهت الزيارة بجولة في مركز ميجارون للأبحاث الذي تم تجديده مؤخرًا، حيث أشاد البطريرك بالجالية اليونانية على جهودها في الحفاظ على التراث الثقافي.

وكانت زيارة البطريرك حدثًا مهمًا بالنسبة للجالية اليونانية في القاهرة، إذ جمعت الطلاب والمعلمين وممثلي الكنيسة في يوم مليء بالفرح والعاطفة والتقاليد.



