نائلة جبر: مصر استقبلت منذ عامين أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في سلام على أرضها

أكدت الدكتورة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن الدولة والحكومة مهتمة بملف مكافحة الإتجار بالبشر، لأنها قضية أساسية تتعلق أيضا بحقوق الإنسان، وهى اكثر الفئات ضعفاً ولأكثر الفئات هشاشة والأشد فقراً، مشيرة إلى أن مصر استقبلت منذ عامين أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في سلام على أرضها، موضحة أن هذا الجهد يُعد أحد أوجه اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان وحمايتها.

وأضافت جبر، خلال كلمتها بالندوة حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، أن مصر تستمر فى جهودها فى اطار تفعيل القوانين التى تحقق الردع للمجرمين، كما أنه إذا نظرنا إلى أعداد اللاجئين اليوم، نجد أنهم قد تجاوزوا 12 مليون لاجئ، مشيرةً إلى أنهم يعيشون في مصر دون إقامة في مخيمات أو أن يكونوا مهمشين، مؤكدة أن تدفق اللاجئين إلى مصر لا يزال مستمرًا، خاصةً اللاجئين السودانيين الذين يأتون بشكل يومي، مما يعد دليلاً واضحًا على اهتمام الدولة المصرية بحقوق هؤلاء اللاجئين وحمايتهم.