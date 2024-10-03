أوروبا تقدم مساعدات إنسانية إضافية للبنان بـ30 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو “33.1 مليون دولار” للبنان الذي تضرر من الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. يتعين على كل الأطراف بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".

ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو، أُعلن عنها بالفعل في 29 سبتمبر؛ مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو هذا العام.

ومنذ أيام تنفذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، وكان أعنف هذه الغارات على الإطلاق تلك التي شنتها إسرائيل الجمعة الماضي، واغتالت فيها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023 بين إسرائيل و"حزب الله"، استُشهد في لبنان 1928 شخصًا، وفقا لما أفاد تقرير صادر عن وحدة إدارة أخطار الكوارث الحكومية اللبنانية، أمس الأربعاء.