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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله يرد على العمليات البرية الإسرائيلية المحدودة.. فيديو

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية
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قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله أطلق العديد من الرشقات الصاروخية تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، والتي بدأت بموقع الراهب العسكري، فضلا عن رشقات صاروخية أخرى انطلقت من قبل الجنوب اللبناني تجاه موقع متات وسعسع.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مراسلة للقناة، أن موقع برانيط شهد رشقات صاروخية من قبل حزب الله، لافتا إلى أن هناك تطورا بإجراءات التشابك ما بين حزب الله وقوات الاحتلال، وأن الاحتلال قام بإجراءات تصعيدية على بلدات وقرى الجنوب اللبناني بعد تسلل العديد من القوى التابعة لقوات الاحتلال لها خاصة بلدتي يارون ومارون الرأس.

وتابع: «بلدتي يارون ومارون الرأس شهدت اشتباكات ومواجهات من نقاطا تقارب بضعة أمتار بين الطرفين»، مشيرا إلى أن حزب الله ظهر تطورا أخر في هذه المواجهات، إذ إنه حاول إعادة القوى الإسرائيلية التي تسللت إلى الأراضي اللبنانية نت خلال قصفها لهذه المواقع.

ولفت إلى أن حزب الله رد على كل العمليات البرية النوعية المحدودة من قبل الاحتلال على الداخل اللبناني، إذ قام الحزب برشق مستوطناتهم ومواقعهم وثكناتهم الإستخباراتية بالرشقات الصاروخية العديدة.
 

حزب الله الرشقات الصاروخية موقع الراهب العسكري الجنوب اللبناني