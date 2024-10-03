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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواجهات اليوم في بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

بطولة قطر كلاسيك
بطولة قطر كلاسيك
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تتجه أنظار عشاق الإسكواش "القفص الزجاجى"، اليوم الخميس، نحو بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، لمتابعة دور ربع نهائي البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجارٍ.

وجاء جدول مبارايات اليوم كالتالي:
- 01:30 نور الشربيني × جورجينا كينيدي
- الساعة 02:15 علي فرج × نيكولاس موللر
- 03.00 فارس دسوقي × جويل ميكين
- 04.00 نوران جوهر × أمينة عرفي
- 04.45 طارق مؤمن × دييجو الياس
- 05.30 نيلي جيليس × أوليفيا ويفر
- 06.15 مصطفى عسل × كريم عبد الجواد

وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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