تعرف على مواجهات اليوم في بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

تتجه أنظار عشاق الإسكواش "القفص الزجاجى"، اليوم الخميس، نحو بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، لمتابعة دور ربع نهائي البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجارٍ.

وجاء جدول مبارايات اليوم كالتالي:

- 01:30 نور الشربيني × جورجينا كينيدي

- الساعة 02:15 علي فرج × نيكولاس موللر

- 03.00 فارس دسوقي × جويل ميكين

- 04.00 نوران جوهر × أمينة عرفي

- 04.45 طارق مؤمن × دييجو الياس

- 05.30 نيلي جيليس × أوليفيا ويفر

- 06.15 مصطفى عسل × كريم عبد الجواد

وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.