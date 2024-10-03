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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"بداية جديدة".. أمسية موسيقية روسية في رحاب متحف محمود خليل

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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استضافت وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو،  بالتعاون مع السفارة الروسية بالقاهرة حفلاً موسيقياً لرباعي كونسرفتوار موسكو وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم.

وجاءت الاحتفالية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تهدف إلى وعي الإنسان المصري وتنويره.

وأقيم الحفل في رحاب متحف محمد محمود خليل وحرمه التابع لقطاع الفنون التشكيلية، بحضور سفير روسيا بالقاهرة السيد جيورجي بوريسينكو، السيد سيرجي تيرنتييف سفير بيلا روسيا، السيد محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الدكتور فتحي طوغان رئيس جمعية رابطة أصدقاء روسيا، السيد مراد جاتين المستشار الثقافي ومدير البيت الروسي، وممثلي عدد من السفارات ولفيف من القيادات ومثقفي مصر.

وقدم فقرات الحفل رباعي كونسرفتوار موسكو : نونا ليبار تيلياني (كلارنيت)، فلاديمير فيشنفسكي (بيانو)، لادا ميركوليفا (سوبرانو)، إلكسندر بولتور اتسكي (كمان).

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وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو السفارة الروسية بالقاهرة رباعي كونسرفتوار التعاون الإبداعي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وعي الإنسان المصري متحف محمد محمود خليل وحرمه قطاع الفنون التشكيلية سفير روسيا بالقاهرة