مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية يُنظم ورشة لتصوير المنتجات

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتصوير المنتجات، وذلك بمركز جسور الثقافي بالزمالك.
هدفت الورشة إلى تعلم مهارات تصوير المنتجات والتعرف على أنواع الإضاءات المختلفة وأنواع مرشحات الضوء مثل الاوكتا والاستربات والسوفت بوكس والاسنوت، بالإضافة إلى كيفية استخدام الكاميرا والتعرف على جميع اجزائها من حيث نوع الكاميرا والعدسة المناسبة لها.
الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.