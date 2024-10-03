الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ65 للمحافظة.. صور

استقبل محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، اليوم الخميس، عددا من محافظي الوادي الجديد السابقين لحضور الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ65، واحتفالات أكتوبر المجيدة ضمن احتفالات المحافظة بذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح بالوادي الجديد عام 1959، وإنشاء هيئة تعمير الصحاري وادي جديد موازِ لوادي النيل في الصحراء الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء طارق المهدى، واللواء جمال امبابى، واللواء محمود خليفة المحافظين القدامى للوادي الجديد، حيث يجري تكريمهم بيوم الوفاء في قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمجمع المصالح الحكومي المميكن الجديد المزمع افتتاحه اليوم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 65.

تتضمن الاحتفالية عروض وكورال من طلاب التعليم وفنون شعبية وعروض إنجازات الوادي الجديد خلال السنوات الماضية وتفقد مجموعة من المشروعات القومية والكبرى ومجموعة من المزارع المميزة بمركز الخارجة.

وأوضح "الزملوط"، أن الاحتفالية تضم موكب الزهور بالسيارات امام مدرسة الخارجة العسكرية بامتداد شارع جمال عبد الناصر وبعض التفقدات للمزارع النموذجية وبعض الافتتاحات والجولات، حيث تشهد المحافظة هذا العام افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، وانتقال العاملين بالمديريات والجهات الحكومية، في ظل جاهزية المرافق وتوفير احتياجات منظومة العمل.

وأشار الزملوط، إلى أن العيد القومي الـ65 للمحافظة يشهد هذا العام سلسلة من افتتاحات مشروعات زراعية وصناعية، وخدمية في كافة القطاعات المختلفة.

وأوضح أنه من أبرز الافتتاحات، افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، وانتقال العاملين بالمديريات والجهات الحكومية إليها، في ظل جاهزية المرافق وتوفير احتياجات منظومة العمل، حيث تعد العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد نسخة مصغرة من العاصمة الإدارية، وأول عاصمة إدارية يجري إنشاؤها بالمحافظات.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه دعوة عامة لجميع أهالي الوادي الجديد، لحضور احتفالات المحافظة بعيدها القومي ويوم الوفاء الـ 65، اليوم الخميس، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ65 (1)

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ65 (2)

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ65 (3)

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ65 (4)

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ65 (5)