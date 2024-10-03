وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير د. عبد العاطى أكد عمُق العلاقات المصرية – الألمانية، مشيدا بما وصلت إليه من مستويات متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مثمناً نشاط الشركات الألمانية التي تستثمر في مصر، معرباً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات والزيارات لوفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا لاستطلاع فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، في ظل الفرص المتاحة بمصر للاستثمار في العديد من المجالات الواعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطى أوضح أن الشركات الألمانية الكبرى تلعب دوراً بارزاً في عملية التنمية في مصر في مشروعات تحديث البنية التحتية.

كما استعرض وزير الخارجية الرؤية الوطنية لجعل مصر مركزاً للطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة بالمنطقة.

وأكد التزام مصر بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من ألمانيا، مستعرضاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي.