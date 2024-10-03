السبت.. نادي السينما الأفريقية يعرض الفيلم التونسي "خلف الجبل" بالهناجر

يعرض نادي السينما الأفريقية الفيلم التونسي "خلف الجبل" للمخرج محمد بن عطية، مجانا للجمهور، وذلك في السابعة من مساء السبت المقبل، الموافق 5 أكتوبر الجاري، بسينما الهناجر.

نادي السينما الأفريقية ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والنادي منصة سينمائية تعرض الأفلام الأفريقية المتميزة، والحاصلة من قبل على جوائز بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومهرجانات عالمية أخرى.

فيلم "وراء الجبل" او "خلف الجبل"، سيناريو وإخراج محمد بن عطية، ومن بطولة مجد مستورة، وليد بوشيوا، سامر بشارات، سلمي الزغيدي، حلمي الدريدي، أمال الكراي، رانيا العقربي، وتوزيع ماد سلوشن.

وتدور قصة فيلم "وراء الجبل" حول شخص يائس يطلق سراحه من سجن تونسي، حيث قضى 4 سنوات بسبب تخريبه للمكتب الذي كان يعمل فيه سابقًا، ويصبح مقتنعا فجأة أن بإمكانه أن يطير، ويصمم على تحدي شك عائلته في قدراته، بل ويحاول أن يثبت لابنه الصّغير ياسين أنه قادر على كسب التحدي.

فيلم "وراء الجبل" او "خلف الجبل" حصل على عدة جوائز في مهرجانات، ومنها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الدورة الثالثة عشرة، أما مخرج الفيلم محمد بن عطية فهو من مواليد عام ١٩٧٦ في تونس العاصمة، وأخرج خمسة أفلام قصيرة، وحاز على عدة جوائز في مهرجانات متعددة، حيث فاز فيلمه الطويل الأول "نحبك هادي" بجائزة أفضل عمل أول، وجائزة الدجب الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين لنفس العام 2016، ثم تم اختيار فيلمه الطويل الثاني "ولدي" في قسم نصف شهر المخرجين بمهرجان كان 2018