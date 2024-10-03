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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عمداء الكليات بجامعة القاهرة يواصلون استقبالهم للطلاب الجدد

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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واصل عمداء كليات جامعة القاهرة، وفي إطار توجيهات د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، استقبالهم للطلاب الجدد في الأسبوع الأول من العام الدراسي، بعقد لقاءات تعريفية بالجامعة ومراكزها، ومجالاتها التعليمية والبحثية، وطبيعة الدراسة الجامعية بكل كلية، واستعراض الانشطة فى مختلف المجالات الثقافية والفنية، والرياضية والاجتماعية.

ففي كلية الحقوق التقى الدكتور محمد سامح عمرو عميد الكلية بطلاب الفرقة الأولى، موضحًا لهم قيمة الكلية ومكانتها، مشددا على أهمية الانتظام في حضور المحاضرات والاستفادة معرفيا وسلوكيا وقيميا من أساتذتهم، والاستفادة من خبراتهم.

وفي كلية الآثار تفقد الدكتور محسن صالح عميد الكلية الفعاليات والأنشطة التي قدمها طلاب الكلية بساحتها، معبرا عن سعادته بالأفكار الإبداعية التي عرض لها الطلاب القدامى في طريقة استقبالهم للطلاب الجدد.

ونظمت الدكتورة غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة ندوة للطلاب الجدد لتعريفهم ببرامج الكلية وتخصصاتها، وما حققته من تقدم في التصنيفات الدولية، وأكدت لهم خلال الندوة حرص الكلية على تطوير المناهج والخطط الدراسية لتواكب التقدم السريع الذي يشهده مجال التعليم الصيدلي على المستويات العالمية وتعدد مجالات تنمية الأنشطة المرتبطة بصناعة الدواء لتلبية احتياجات المجتمع.

كما نظمت كلية الزراعة، بحضور وإشراف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد الكلية،  احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بتخصصات الكلية المختلفة وبرامجها الجديدة، وسعيها الدائم لتخريج طلاب مؤهلين لديهم القدرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودوليًا في مجالات الزراعة وفقاً لأحدث المهارات التي يتطلبها سوق العمل والقدرة على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الكلية علي إثراء البحث العلمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وفى كلية التربية النوعية التقى  الدكتور طارق سمير عميد الكلية بالطلاب الجدد وأوضح لهم عراقة جامعة القاهرة ومكانتها المرموقة، وأكد لهم حرص الكلية على اتباع الأساليب الحديثة في التدريس لإكسابهم المعارف والمعلومات التي تسهم في إعداد خريج مؤهل لأداء دور بارز في خدمة المجتمع.

ونظمت د. ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام، ندوة بحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، لتعريف الطلاب الجدد بأقسام الكلية وبرامجها الجديدة سواء بمقر جامعة القاهرة الام، أو بالفرع الدولي بمدينة 6 أكتوبر، وأوضحت لهم أن الكلية تقدم للمجتمع كوارد إعلامية مؤهلة للعمل في مختلف المؤسسات الإعلامية، كما توفر منحا تدريبية للطلاب الاوائل في كافة اقسام الكلية بالتعاون مع مراكز التدريب والانتاج الاعلامي والمؤسسات الاعلامية الرائدة، وحثتهم علي المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تساهم في تنمية مهاراتهم وتكوين شخصياتهم.

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