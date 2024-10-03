طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائرات مروحية تنقل جنودًا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة، بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

وووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

وقالت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق 220 صاروخًا على شمال إسرائيل، أمس الأربعاء، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في الجليل الأعلى، كما أندلعت حرائق في شمالي إسرائيل جراء سقوط الصواريخ.