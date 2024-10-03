مقتل وإصابة 19 جنديًّا إسرائيليًّا بعمليتين على حدود لبنان

كشفت مصادر لقناة "الحدث"، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل، في حين جرح 15 آخرين بعمليتين على حدود لبنان.

وتمكن حزب الله اللبناني من التصدي لمحاولة تسلل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند نقطة حدودية جنوبي البلاد.

وأوضح الحزب، في بيان، اليوم الخميس، إن عناصره نجحت في التصدي لمحاولة تقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة (معبر حدودي سابق بين إسرائيل ولبنان) جنوبي لبنان بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

وكشف الحزب عن قصفه تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كما قصف تجمعا بين شتولا والراهب بوابل من الصواريخ.