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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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 أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، إفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي _ بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، وذلك بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي؛ "2025_2026".

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (2 ديسمبر 2024 _ 17 يناير 2025).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع التالى:

https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2024/08/26/EconomicandPublicPolicyUnuversityofTsukubaJapan.PD
https://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/general-admission/

وجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

الإدارة المركزية للبعثات الإدارة المركزية التعليم العالي والبحث العلمي المكتب الثقافى المصرى بنك التنمية الاسيوي جامعة تسوكوبا قطاع الشئون الثقافية والبعثات