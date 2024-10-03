رابطة الدوري الفرنسي تعلن إيقاف المغربي المهدي بنعطيه

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المغربي المهدي بنعطية المستشار الرياضى لرئيس نادي أولمبيك مارسيليا، بابلو لونغوريا، ثلاث مباريات نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ.

وقررت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المدافع الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية، ثلاث مباريات نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ، بسبب انتقاده حكم مباراة فريقه ومضيفه ليون الأحد قبل الماضي.

وذكرت اللجنة فى بيانها أن بنعطية أوقف "من مقاعد البدلاء، ومن غرفة ملابس الحكام، ومن جميع المهام الرسمية".

واعترض نادى مارسيليا على ذلك القرار، ونشر بيانا قال فيه: "إنه يختلف بشدة مع هذا القرار"مشيرا إلى المعاملة "غير المتناسبة تماما" مع بنعطية.

واستدعت اللجنة التأديبية، يوم الثلاثاء الماضي بنعطية للمثول أمامها لأنه أدان بشدة تحكيم بينوا باستيان، واتهمه بشكل خاص بالطرد المبكر للمدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي الذي حصل على إنذارين في أقل من خمس دقائق على بداية المباراة.

وعقب المباراة، صرح بن عطيه، قائلا "الأمر خطير جدا، أحب أن أقول الأشياء"، مضيفا "هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنني تركها تمر هكذا والتي لا يستطيع الرئيس (بابلو لونغوريا) تركها تمر، لا يمكنك أن تكون هناك كل أسبوع وتقول لنفسك: متى سيفعلونها بنا، هذا غير ممكن. هناك الكثير من الأمور المشكوك فيها في الشوط الأول وفي المباراة بأكملها".

وأضاف: "نشعر بالقلق عندما نرى أن السيد باستيان هو حكم مباراتنا"، كما صورت كاميرات "دازون" انفعال بنعطية على الحكم باستيان، في الممر المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب غروباما.

وتجتمع اللجنة التأديبية للرابطة كل يوم أربعاء، كما عوقب رئيس مونبلييه لوران نيكولان خلال موسم 2022-2023، بالإيقاف لمباراتين من مقاعد البدلاء وجميع المهام الرسمية بسبب تصريحات فظة ضد الحكمة ستيفاني فرابارت خلال هزيمة فريقه أمام مضيفه ستراسبورج.