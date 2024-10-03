يوسف السيد عامر رئيسًا للجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن فوز النائب يوسف السيد عامر بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز النائبان محمد سليم، ونادر يوسف نسيم بمنصب الوكيلين ، فيما فازت النائبة خضرة سالم عبدالحميد بأمانة السر .

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛ بعد أن دعا رئيس المجلس لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.