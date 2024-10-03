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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد إصابتها في حادث سير.. رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على حالة طالبة

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يزور الطالبة المصابة
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زار الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم مستشفي العاشر من رمضان الجامعي، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحى لطالبة بالفرقة الأولي ببرنامج الصيدلة، إثر حادث سير أثناء خروجها من الجامعة الأهلية، وذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر العوضي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور علاء عبدالحفيظ رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة، والدكتور حسين الدواش مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان .

وخلال الزيارة اطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للطالبة من الأطباء المعالجين، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلها للشفاء التام، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لكافة منسوبي الجامعة سواء داخل أو خارج الجامعة، معرباً عن خالص تمنياته لها بالشفاء العاجل.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية أن الحالة عند وصولها لمستشفى العاشر من رمضان ؛ تم عمل الإجراء الطبى الجراحى السريع لها بعد عمل الإسعافات الأولية باستقبال مستشفى العاشر من رمضان وتمت الجراحة بواسطة أعضاء هيئة التدريس من قسم جراحة القلب والصدر، والحالة الآن مستقرة بالعناية المركزة.

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الجامعة الأهلية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الشفاء العاجل العاشر من رمضان جامعة الزقازيق