تعليم القاهرة تشارك في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بأعمال طلابية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأعمال متميزة لكافة الأنشطة التربوية ببانوراما أكتوبر احتفالا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد،

حيث تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، والدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أعمال الطلبة المشاركة فى الاحتفالية التي نظمتها بانوراما أكتوبر المجيد بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلبة وتعريفهم قصص الشهداء وبطولات نصر أكتوبر المختلفة.

حيث شارك توجيه الوسائل التعليمية فى عرض مجسمات الوسائل التعليمية التى أبدعها الطلاب بأيدهم وجسدوا من خلالها البطولات والتضحيات ألتى قدمها أبطال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة. كما تم تقديم كرنفال المجسمات المتحرك، وأعمال متنوعة للتربية الفنية وشارك معرض توجيه الصحافة والإعلام الذى جسد حرب أكتوبر من خلال مجسمات وماكيتات لعبور القناة.

كما شارك مرشدات التربية الرياضية فى الاحتفالية، وقدم توجيه عام المكتبات بالمديرية مجلات حائط وماكيتات لإنتصارات أكتوبر المجيد وقدم الطلبة أشعار عن إنتصارات أكتوبر.

وتم مشاركة توجيهات ( الاقتصاد المنزلى _ التربية الزراعية _ المجال الصناعى_ التربية الاجتماعية ) بأعمال مميزة و إبداعية من إيدى طلاب تعليم القاهرة، كما شارك توجيه التربية المسرحية بعروض وفقرات موسيقية متنوعة.