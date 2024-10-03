الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم معرضًا لشيخ الخطاطين

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرضًا لشيخ الخطاطين محمود إبراهيم يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر في، السابعة مساءً.

يتضمن المعرض مجموعة قيمة من روائع لوحاته الخطية، التي تتنوع بين الخط الثلث والفارسي، والنسخ والديواني، وتتميز هذه اللوحات بطرق تنفيذ متنوعة تعكس مهارة الفنان الكبير في فهم جماليات الخط العربي وأسرار التكوين والتراكيب الخطية.

ويعد محمود إبراهيم شخصية بارزة في تاريخ الخط العربي المعاصر، والتحق بمدرسة تحسين الخطوط الملكية بالقاهرة عام 1936م، وتخرج فيها وحصل على شهادة الخطاط، وكان أول الدفعة عام 1939م.

حصل محمود إبراهيم على دبلومة التخصص في الزخرفة الإسلامية والتذهيب عام 1941م، ثم تدرج في العمل من مسؤول قسم الخط بجريدة الجمهورية إلى نائب مدير تحرير عند الإحالة إلى المعاش عام 1979م.

وتمثل سيرته الذاتية ريادته الفنية في مجال الخط العربي، وطوال حياته الفنية كانت بصمته الفنية حاضرة بقوة في المشهد الثقافي المصري والعربي.

يذكر أن أسرة الفنان الراحل "شيخ الخطاطين" محمود إبراهيم سلامة قد أهدت المكتبة مجموعة قيمة من أعماله، ما يعزز مكانة مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على التراث الخطي لفناني مصر عبر العصور.