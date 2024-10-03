محمد أحمد هيبة رئيسًا للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشئون لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن فوز النائب محمد أحمد هيبة بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز النائبان أبو الفتوح محمد علي، ومحمد مجدى فريد بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة رشا إسحق نصير بأمانة السر.

واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛ بعد أن دعا رئيس المجلس ، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.