ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محمد أحمد هيبة رئيسًا للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالشيوخ

النائب محمد هيبة
النائب محمد هيبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشئون لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن فوز النائب محمد أحمد هيبة بمنصب رئيس اللجنة.   
كما فاز النائبان أبو الفتوح محمد علي، ومحمد مجدى فريد بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة رشا إسحق نصير بأمانة السر. 
واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛  بعد أن دعا رئيس المجلس ، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي اللجان النوعية اللائحة الداخلية