الخدمات البيطرية: فحص وعلاج 776 ألف رأس ماشية خلال شهر سبتمبر

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها وتستمر في تنظيم القوافل البيطرية المجانية الشاملة في جميع محافظات مصر، حيث تم إطلاق حملات وقوافل بيطرية مجانية شاملة في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الخدمات البيطرية أنه يتم تنفيذ أكثر من قافلة بيطرية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بالمحافظات، وتقدم القوافل جميع الخدمات الفنية التي تحتاجها الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفحص البيطري والكشف الشامل على الحيوانات وتقديم العلاج والقيام بالعمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال الرش والتجريع بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الباطنية وسوء التغذية، وإجراء الفحوصات باستخدام السونار والمسح التناسلي، إلى جانب التوعية الإرشادية والرعاية الثقافية للمرأة الريفية.

وأشارت الخدمات البيطرية إلى أن الهيئة حاليًا تقوم بتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الأغنام والماعز، وتشمل الحملة تحصين الحيوانات في مختلف محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الدولة على دعم الفلاحين والمرأة الريفية، وضمان استدامة مواردهم.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية البيطرية (وقائية/علاجية) لعدد 776,463 حيوان (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال - خيول - دواب بأعمار مختلفة)، من خلال 259 قافلة و107 حملة تحصينية تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر 2024.