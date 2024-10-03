مجدي سليم رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشئون لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن فوز النائب مجدى عبدالرحيم سليم بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز النائبان عبدالمجيد الأشقر وعمرو عزت محمد بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة نهى أحمد فتحى بأمانة السر

واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛ بعد أن دعا رئيس المجلس لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.