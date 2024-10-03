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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجدي سليم رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ

مجدى سليم
مجدى سليم
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشئون  لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن فوز النائب مجدى عبدالرحيم سليم  بمنصب رئيس اللجنة.   
كما فاز النائبان عبدالمجيد الأشقر وعمرو عزت محمد بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة نهى أحمد فتحى بأمانة السر
واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛  بعد أن دعا رئيس المجلس  لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان؛ حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.

انتخابات هيئة اللجان النوعية اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ