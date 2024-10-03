محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

وضع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف محمد عامر المستشار العسكري للمحافظة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بميدان قارون بمنطقة السواقي، وسط مدينة الفيوم، احتفالًا بالذكرى (51) لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطنى وسلام الشهيد.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، وحشد من المواطنين.
وقدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى (51) لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الذود والدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد المحافظ، أن مصرنا الغالية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، بواسطة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف القطاعات، بما أسهم في الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بشتى محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، وساعد بشكل كبير في توفير الخدمات المناسبة والحياة الكريمة للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لم يدخر جهداً وجعل الوطن والمواطن على رأس أولوياته.
وتوجه محافظ الفيوم، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وجعل رايته عالية خفاقة، والدعاء بالخير والأمن والأمان والسلامة والاستقرار لمصرنا الحبيبة، تحت رعاية القيادة السياسية الرشيدة.