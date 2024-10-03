"محلية بني سويف" تنفذ حملة مكبرة لرفع القمامة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة علي يوسف، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من عدة شوارع رئيسية وفرعية، شملت حي الأزهري، وطريق الفيوم القديم، وطريق السادات، وشارع صلاح سالم، وشارع عبد السلام عارف، وشارع أحمد عرابي، وجسر إسلام، وترعة البوصة، بالإضافة إلى كورنيش النيل.

وعلى صعيد الوحدات القروية، تم رفع القمامة والمخلفات من عدة مواقع حيوية منها طريق طريق عجرة، والطريق الدائري، وطريق السحارة، وقري بلفيا، وبني حمد، والحكامنة، والدوالطة، وإهناسيا الخضراء، وبني عفان، وبياض العرب، فيما تم تنفيذ أعمال صيانة للطريق بني سويف/ الفيوم نطاق قرية بلفيا، حيث تم تركيب 15 كشاف إنارة من نوع ليد، بالإضافة إلى صيانة 30 كشافًا آخر لضمان إضاءة كافية وآمنة لسائقي السيارات والمارة.

وفي إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، قامت الوحدة المحلية بفك خشب مجهز لصب سملات خرسانية بمنطقة محيي الدين التابعة لقرية تزمنت الشرقية كما تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية بني عفان وحالة تعدٍ أخرى بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية باها.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفروع ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.