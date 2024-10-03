جهود محلية الواسطى ببني سويف في ملفات النظافة والتعديات ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، تنفيذ أعمال النظافة والصيانة في عدد من الوحدات القروية، ففي قرية ميدوم شمل مشروع النظافة الخاص بالقرية، جمع القمامة من المنازل في قرى الحومة وصفط الشرقية وصفط الغربية والهرم وعزبة أبو النور، وتم نقل ما يقرب من 12 طن من القمامة إلى مصنع التدوير.

كما قام قسم النظافة برفع المخلفات من الطريق السياحي بقرية ميدوم وتمهيد الطرق الرئيسية ورفع الأتربة من جوار الكنيسة في صفط الشرقية باستخدام معدات الوحدة المحلية.

أما في قرية انفسط، فقد شملت الأعمال متابعة صيانة كشافات الإنارة في عزبة بريك، وكسح الخزانات، إلى جانب تنفيذ عمليات نظافة عامة على طريق الجيزاوي باتجاه قرية أبويط. كما تم جمع القمامة من المنازل في جميع القرى التابعة للوحدة المحلية بانفسط، ونقلها إلى مصنع التدوير في كوم أبو راضي.

وفي قرية إطواب، استمرت الجهود الميدانية لإعادة المظهر الحضاري للقرية وتحسين الخدمات، حيث تم فك شدة خشبية بقرية أفوة. كما تم متابعة صيانة الإنارة في الطرق الرئيسية بالقرية، وتوفير التوصيلات الكهربائية الآمنة للكولديرات بالشوارع، هذا بجانب رفع القمامة والمخلفات من قريتي إطواب وإفوة ونقلها إلى مصنع التدوير في كوم أبو راضي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى جهودها اليومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة في القرى التابعة لها.