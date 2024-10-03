وزير التموين: نعمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الفرع الرابع لسلسلة "هايبر وان" لتجارة التجزئة، والمقام بمدينة بطريق القاهرة - السويس أمام العاصمة الإدارية على مساحة ٣٢ ألف متر مربع باستثمارات تبلغ مليارًا و 250 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز مدينه بدر.

وأكد الدكتور شريف شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة علي تطوير منظمة التجارة الداخلية وتطوير سلاسل الإمداد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدا بالفرع الجديد "لهايبر وأن" بمدينة بدر والذي يتمتع باحدث عرض وسائل عرض السلع الأساسية وأقسام متخصصة.

ولفت الوزير إلى الاستمرار في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا .

ومن جانبه، قال المهندس محمد الهواري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، إنه على مدار رحلتنا في مجال تجارة التجزئة والتي تقارب الأربعين عامًا نجحنا في توسيع عملياتنا بنجاح، حيث لدينا الآن ثلاثة فروع في القاهرة، ونفتتح رابع فروعنا والذي يقع أمام العاصمة الادارية بمدينة بدر على طريق القاهرة - السويس، موضحًا أن أول الفروع أقيم بمدينة الشيخ زايد في عام ٢٠٠٥ والثاني بطريق مصر الاسماعلية أمام العاشر من رمضان في عام ٢٠١٢ والثالث بطريق مصر الاسكندرية بالسليمانية في ٢٠٢٠.

وكشف عن تجاوز إجمالي استثمارات "هايبر وان" من خلال الفروع الأربعة 10 مليارات جنيه، منوهاً بأن إجمالي عدد العمالة يبلغ 10 آلاف عامل وفني و إداري سواء من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن الفرع الجديد يمثل إضافة هامة للمجموعة حيث يخدم العاصمة الإدارية وقطاع كبير من سكان القاهرة على طرق السويس والاسماعلية والعين السخنة ومدن جديدة مثل الشروق والرحاب ومدينتى والتجمع والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وغيرها من التجمعات السكانية الجديدة.

وأوضح "الهواري"، أن الفرع الجديد يضم مساحة كبيرة لتداول كافة السلع تبلغ ٦٥٠٠ متر مربع تشمل ٣٠ قسمًا مقسمة ما بين أقسام المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومساحات تخزينية تصل إلى ١٥ ألف متر مربع، فضلًا عن مول تجاري مقام على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع يساع نحو ٤٠ محل تجاري، قائلًا إن الفرع الجديد يضم أيضًا ساحة انتظار سيارات تتسع لأكثر من ٥٠٠ سيارة.

أضاف، أن الفرع الجديد لـ"هايبر وان" مُصمم وفق أحدث النظم العالمية ويقدم اعلى مستوى من الخدمة للعملاء من خلال وسائل وانظمة حديثة تضمن السهولة والبساطة فى بيع واختيار السلع التى يحتاجها العميل حيث يتم تداول أكثر من ٢٥ ألف منتج داخل صالة العرض وذلك كمرحلة أولى، موضحًا أن استثمارات سلسلة "هايبر وان" وطنية بنسبة ١٠٠%.

أشار "الهوارى"، إلى أن مجموعة "هايبر وان" التزمت على مدار العقدين الماضيين، بالعمل الجاد والابتكار والتحسين المستمر لتقديم المنتجات بأفضل جودة وأقل سعر، وهدفنا الراسخ كان ولا يزال توفير تجربة تسوق رائدة تخاطب رضا العميل، معلنًا استهداف إقامة فروع لـ"هايبر وان" بجميع المحافظات خلال السنوات المقبلة وذلك بنموذج هايبر ماركت متوسط الحجم.

وأكد الهواري، أنه تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية فى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية، ستواصل المجموعة دورها التنموى والتوسع فى استثمارتها لتوفير المزيد من فرص العمل وتقديم الخدمات بأفضل المعايير العالمية.

ونوه الهواري بأن، اللحوم البلدية تعد من الاقسام التي تتميز بها هايبر وأن ، حيث نمتلك مزرعة خاصة في الريف الاوروبي تضم 15 ألف رأس، و هناك خطة توسعية للوصول إلي 25 ألف رأس خلال الفترة المقبلة، مشيراً كذلك إلي تميز قسم الأجبان بمنافذ الهايبر نظراً لامتلاك عائلة الهواري خبرة كبيرة في هذا المجال.