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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

محمد حلاوة
محمد حلاوة
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشؤون بلجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن فوز النائب محمد حلاوة بمنصب رئيس اللجنة، وفاز النائبين تيسير مطر والنائب محمد المنزلاوي بمنصب الوكيليين، فيما فاز أحمد عبدالمنعم الجندي بأمانة السر.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، تشكيل هيئات مكاتب اللجان، حيث جرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية، بعد أن دعا رئيس المجلس لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان، وتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.

انتخابات مكاتب اللجان اللجان النوعية اللائحة الداخلية