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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال: إطلاق أكثر من 50 صاروخا تجاه إسرائيل في الساعة الماضية

صاروخ
صاروخ
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا وطائرتين بدون طيار من لبنان على شمال إسرائيل في الساعة الماضية.

وفي الساعة 11:18 صباحا، أصابت عدة صواريخ أطلقت على الجليل الأسفل مناطق مفتوحة، واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخا آخر أطلق على الجليل الأعلى، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأيضا في الساعة 11:30 صباحا، تم إطلاق وابل من 40 صاروخا على الجليل الغربي، وتم اعتراض بعضها. 

وكذلك في الساعة 11:45 صباحا، أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وفي الساعة 11:51 صباحا، تم إطلاق وابل من خمسة صواريخ على الجليل الغربي. 

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات في الهجمات.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إطلاق 25 صاروخا على الجليل الأعلى، ليصل إجمالي عدد الصواريخ اليوم، حتى الآن، إلى 75 صاروخا على الأقل.

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