حزب الله: فجرنا عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، تفجير عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الرأس بجنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني اليوم ، أن عناصره تصدوا لمحاولة تقدّم قوات إسرائيلية عند نقطة حدودية في جنوب لبنان، غداة معارك قتل فيها ثمانية من جنود دولة الاحتلال عند عبورهم الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، بمقتل 8 ضباط وجنود خلال المعارك مع حزب الله في جنوب لبنان، وإصابة 7 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، موضحًا أن بين القتلى 3 ضباط برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، في القرى القريبة من الحدود.حزب الله في بيانٍ إن عناصره تصدوا صباحًا "لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".