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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مجهول الهوية.. طلب التحريات حول العثور على جثة طافية بنهر النيل في أبو النمرس

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بمنطقة ابو النمرس، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بدفنه، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول وفاته حيث تبين أنه لا يحمل أوراق تدل على هويته.

جثة غريق طافية بمياه النيل 

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق بمياه النيل بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مجهول الهوية طلب التحريات حول العثور جثة طافية بمياة نهر النيل بابو