عقب استغاثتها.. محافظ المنوفية يلتقي مريضة سرطان ويقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام "ماجدة " مريضة السرطان ووالدتها بنت قرية سبك الأحد بأشمون تبلغ من العمر 37 عاماً وتعول طفلتين، وذلك في لفتة إنسانية واستجابة فورية لاستغاثتها عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وخلال لقائه قرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها علي تحمل نفقات علاجها ، وكذا مواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية وكوتشيات لأولادها نظراً لظروفها المعيشية الصعبة من أجل توفير حياة كريمة لها.

كما كلف المحافظ هاتفياً مدير معهد الكبد بشبين الكوم بحجزها بالمعهد وتوفير كافة الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، مؤكداً زيارته الشخصية للحالة ومتابعته لما تم من إجراءات للاطمئنان عليها، موجهاً إدارة العلاقات العامة باصطحاب الحالة وتسهيل كافة الإجراءات.

وخلال اللقاء أعربت المواطنة عن سعادتها بحرص المحافظ على التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلها، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية .

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