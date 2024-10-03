تعرف على جهود محلية الفشن ببني سويف في ملفات النظافة والتعديات

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، في قرية دلهانس، اليوم الخميس، بإيقاف حالة بناء على الأراضي الزراعية في عزبة بشرى البحرية، كما تم رفع القمامة بعزبة بشرى الغربية وجمع حوالي 13 طن من القمامة من قرى الجمهود والجفادون وكفر منسابة، بالإضافة إلى إصلاح عطل ببيارة عزبة بشرى الغربية وكسح المياه وإعادة تشغيلها، فضلاً عن إعادة زراعة وتركيب 2 عامود كهرباء على طريق صفط/ دلهانس وإنارة الطريق.

وفيما يتعلق بقرية إقفهص، تم رفع 15 طن من القمامة والمخلفات من قرية نزلة إقفهص والبرقي وصفط النور، ومتابعة اجراءات شكوى بعض المواطنين من عطل في خط مياه الشرب بطريق بسفا. كما تابع مجلس قروي تلت عمل محطة مياه الشرب بكمون لضمان تشغيلها بكامل طاقتها، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة بطريق تلت/ عزبة تلت.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هان غنيم محافظ بني سويف تابع علي حماد، رئيس مركز ومدينة الفشن، جهود المجالس القروية بدائرة المركز لتحسين قطاعات النظافة والكهرباء والبنية التحتية في مختلف القرى التابعة للمركز، حيث شملت الأعمال مجموعة من التدخلات الميدانية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة.

أما في قرية شنرا، فقد تابعت الوحدة المحلية أعمال إصلاح الكشافات وتركيب كشافات جديدة على طرق نجع سلطان ونجع أبو مهيوس ونجع كيلاني، كما تم تمهيد الطريق المؤدي إلى نقطة شنرا وتنظيف المنطقة. وفي قرية بني منين، تمت متابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه، كذلك، تم جمع 9 أطنان من القمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، إلى جانب متابعة التعديات على الأراضي الزراعية، وفي قرية الفنت، تم متابعة رفع إحداثيات المتغيرات المكانية في قرية الشقر، وإيقاف حالتين من البناء المخالف خارج الحيز العمراني، كما تم التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وتم تركيب كشافات ليد على طريق العوامة/ كفر درويش.