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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو فتوى تبيح سرقة المياه والكهرباء والغاز

المستشار محمد شوقى
المستشار محمد شوقى النائب العام
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أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو يتضمن فتوى بإباحة السرقة. 

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التواصل الاجتماعي المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي أمرت النيابة العامة زارة الكهرباء كنولوجيا المعلومات