أسامة منتصر رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الشؤون لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن فوز النائب أسامة كامل منتصر محمد بمنصب رئيس اللجنة، كما فاز النائبين محمد جاد محمد جاد، وطارق فاروق محمود نصير بمنصب الوكيلين، فيما فاز النائب خالد إسماعيل محمد فوزي، بأمانة السر.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، تشكيل هيئات مكاتب اللجان حيث جرت الانتخابات في 14 لجنة نوعية؛ بعد أن دعا رئيس المجلس لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان، ثم تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وَفق اللائحة الداخلية.