9 شهداء و14 جريحًا إثر غارة للاحـتلال على الباشورة في بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بوقوع 9 شهـداء و14 جريحا إثر غارة للاحتلال على منطقة الباشورة في بيروت، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفًا عنيفًا استهدف العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، تضمن استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّمَة دوليًا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية لبنانية.

وأسفرت غارة استهدفت مبنى بمنطقة الباشورة غربي بيروت عن استشهاد 7 في حصيلة أولية.

فيما أفاد رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مسيّرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أحد المباني السكنية بمنطقة الباشورة، ما تسبب في انهيار الجدران الرئيسية لشقة سكنية بالطابق الثاني.

وذكر أن قوات الدفاع المدني اللبنانية والشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المبني الذي جرى استهدافه، ويجري البحث عن أشلاء مَن كانوا يقيمون بالشقة السكنية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم -في البيانات الصادرة عنه- أنه استهدف المبنى بضربة دقيقة، استهدفت قادة حزب الله.

وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني اللبناني تجري مسحًا للتأكد من خلو الشقة المستهدفة من الأشلاء والوقوف على هُوية المقيمين فيها.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ الغارة على الباشورة استهدفت مركز الدفاع المدني التابع لها وأوقعت طاقمه بين شهيد وجريح.