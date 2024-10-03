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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان

البوابة نيوز
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من 50 صاروخًا وطائرتين بدون طيار أطلقت من لبنان في الساعة الماضية، ليصل الإجمالي اليومي إلى 75 على الأقل. 
وأوضح جيش الاحتلال إلى أن عدة صواريخ أطلقت على الجليل السفلي مناطق مفتوحة، واعترضت الدفاعات الجوية صاروخًا آخر أطلق على الجليل الأعلى، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية. 
وأضاف أنه تم إطلاق وابل من 40 صاروخًا على الجليل الغربي، تم اعتراض بعضها.

ونوه جيش الاحتلال إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين بدون طيار مشتبه بهما دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، حسبما قال الجيش.

لا توجد تقارير فورية عن إصابات في الهجمات.

في وقت سابق من اليوم، أُطلق 25 صاروخًا على الجليل الأعلى، ليصل إجمالي اليوم، حتى الآن، إلى 75 على الأقل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان