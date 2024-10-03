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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يُهنئ السيسي بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـــ 51  لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973.

جاء في نص البرقية:

(يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عز وجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها).

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد الفريق أحمد فتحي إبراهيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة،الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ،هنأهم خلالها بهذه المناسبة التاريخية ، داعياً المولى أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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