بتكلفة 27 مليون جنيه.. افتتاح محطة رفع صرف نزلة العزازي بالشرقية

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية محطة رفع صرف صحي قرية نزلة العزازي بمركز أبو حماد والمُقامة على مساحة 625 م بطاقة تصميمية 5 الآف م3 / يوم، وبتكلفة 27 مليون جنيه، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية لخدمة الأهالي بقرية نزلة العزازي وتقديم مشروعات صرف صحي آمنه ونظيفة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظ الشرقية شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ( بيارة التجميع – المطرقة المائية – مبنى مولد الديزل – مبنى المخزن – مبنى إداري – غرفة أمن ومراقبة - المهمات الكهروميكانيكة – السور الخارجي) بالإضافة إلى شبكات إنحدار بطول 6.713 كم.

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية، لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق الاستفادة من المشروع لعدد 3338 ألف نسمة.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد رفعت، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وعدد من نواب البرلمان.